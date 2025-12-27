Звезды НТВ отметят новоселье. Чем удивит новогоднее шоу канала?

31 декабря главным событием на телеканале НТВ станет праздничное шоу «Новогоднее новоселье». Зрителей ждет музыкальная феерия с участием телезвезд и популярных артистов, которые покажут НТВ таким, каким его еще никто не видел. Шоу станет путешествием по новому ультрасовременному зданию, подарив редкую возможность приобщиться к закулисной жизни телеканала.

Новоселье для всей страны

31 декабря в 22:00 телеканал НТВ устроит необычное праздничное шоу — «Новогоднее новоселье». Звезды канала и популярные артисты станут проводниками по коридорам самого технологичного и ультрасовременного телекомплекса в стране. Они покажут не парадный фасад, а живую творческую кухню — от гигантских студий до потайных уголков, где рождаются легендарные проекты.

На протяжении всего вечера в стенах телекомплекса будет твориться настоящая магия: именитые артисты и звезды НТВ попадут в вихрь необычных историй. Так, Вячеслав Макаров заблудится в новом технопарке в поисках студии шоу «Маска», а Лера Кудрявцева по пути в студию «Секрета на миллион» встретит Азамата Мусагалиева и предложит ему тот самый конверт, а после вместе с Федерико Арнальди привнесет в празднование Нового года одну очень интересную итальянскую традицию.

Фото: Пресс-служба НТВ

В свете ярких софитов, среди хлопьев снега и бурных оваций все участники новоселья поздравят НТВ с обретением нового дома и вместе со зрителями встретят Новый год.

«Идея провести новогоднее новоселье просто шикарная, — отмечает Наташа Королева. — Чем-то мне это напомнило одну программу, которую любили смотреть еще мои родители. Там была очень интересная атмосфера: постоянный кипеж и движение. А новому шикарному зданию НТВ можно только позавидовать. Ходишь и думаешь: может, устроиться к вам на постоянную работу? В честь праздника я спела любимую знаковую песню про конфетти. Хочется пожелать телезрителям: пусть хорошее настроение не покидает вас. А я отмечу этот день в кругу семьи! Или как карта ляжет…»

Фото: Пресс-служба НТВ

«Новогоднее новоселье — это замечательное мероприятие, настоящий праздник! — восхитилась Валерия. — В этих стенах впервые снимается новогодняя программа. Нас встретили потрясающие уютные студии, классная атмосфера, все получилось очень празднично, нарядно и современно. Мой выбор пал на песни "Ураган" и "Часики". "Ураган" — первая композиция из моего нового альбома "Исцелю". Я очень хотела ее исполнить, ведь от этой песни веет волшебством. Ну а "Часики" все хотят услышать на Новый год. Композиция стала такой родной и знакомой, ее можно напевать, даже сидя дома за столом».

Исторический повод

Идея отметить это новоселье вместе со зрителями в новогоднюю ночь принадлежит генеральному продюсеру канала. «2025-й стал для нас особенным, спустя долгие годы мы наконец обрели свой дом, — рассказывает Тимур Вайнштейн. — Масштабный, красивый, инновационный телекомплекс НТВ, где мы уже активно работаем и творим. Готовясь к Новому году я подумал: а почему бы долгожданное новоселье не соединить с главным праздником и не сделать из этого что-то по-настоящему яркое и оригинальное? Так появилась идея "Новогоднего новоселья". Через небольшие репризы с ведущими и лицами канала, а также любимыми артистами, мы покажем наш новый дом — от атриума и студий до ньюсрума и коворкинга и устроим настоящий праздник с яркими номерами в стиле лучших музыкальных шоу и легендарных программ НТВ!»

Фото: Пресс-служба НТВ

Переезд в новое здание — событие исторического масштаба

«Впервые почти за шесть десятилетий, со времен открытия телецентра "Останкино" в 1967 году, был построен новый телекомплекс, — говорит ведущий Вадим Такменев. — И такого зритель точно давно не видел! Поэтому эмоции, конечно, переполняют: внутри — счастье и ощущение чего-то нового. И все это соединилось с предпраздничными волнениями. Мы не только сделали шоу для зрителей, но и сами стали частью большого праздника. Новоселье покажет наше новое здание с интересной стороны — такой, с которой его видели только сотрудники НТВ. Зрителей ждут сюрпризы со звездами канала! Можно сказать, что практически все артисты страны собрались здесь. Поэтому будет весело, будет здорово, будет задорно!»

Фото: Пресс-служба НТВ

«Как только я вошла в новый дом НТВ, сразу ахнула: здесь так масштабно и красиво! —поделилась Margo. — Сначала даже подумала, что мы будем петь и танцевать прямо в холле. А потом увидела сцену, свет, размах — настоящая фантастика. Поздравляю НТВ с новосельем и желаю больших успехов и высоких рейтингов. Я исполнила песню «Лови огни». Она о вере в себя и о том, что нужно идти к своей мечте, несмотря ни на что. Очень хочу, чтобы люди пробудились и начали действовать, а главное, поняли — возможно абсолютно все».

Фото: Пресс-служба НТВ

«Мы все очень рады, что наконец-то здание достроено и распахнуло свои двери, — сказал Евгений Маргулис. — Я как-то уже заглядывал сюда, бродил по этажам, чтобы узнать, что здесь есть. Тут очень даже мило. Зрителям же на Новый год стоит подготовиться к настоящему кайфу. Не буду раскрывать все тайны, ведь ожидание всегда интересно!»

Программа праздника: от Каневского до Мухтара

Начнется «Новогоднее новоселье» с легендарного Леонида Каневского. В стилистике «Следствие вели…» любимый ведущий распахнет двери нового телекомплекса НТВ и даст старт празднику, а еще вспомнит, как начиналось НТВ в 1993-м в Останкино, хотя… это уже совсем другая история. «Что я могу пожелать нашим телезрителям? — говорит Леонид Каневский. — Чтобы, глядя на телеэкран, они не разочаровывались в наших программах! А телеканал НТВ продолжал создавать для них интересные передачи в новом потрясающем телекомплексе. До встречи на экране в Новом году!»

Фото: Пресс-служба НТВ

По традиции первой в новый дом должна войти кошка, но, как шутят на канале, кошек на НТВ никогда не было, да и защитник такому большому зданию нужен покрупнее. Поэтому вместе с Александром Носиком — тем самым Артемом Колосовым из легендарного сериала про Мухтара — в Технопарк забежит, конечно же, Мухтар! «С ним работать будет спокойно!» — шутят создатели шоу.

На невероятной сцене, знакомой по шоу «Суперстар!», выступят десятки популярных артистов

Своими хитами порадуют бессменные члены жюри «Маски» Валерия и Филипп Киркоров, член жюри «Шоу Аватар» Клава Кока, победитель второго сезона «Маски» Jony и Леопард из третьего сезона — Мари Краймбрери. А Сергей Лазарев, который на протяжении всех сезонов высокотехнологичного «Шоу Аватар» возглавляет звездное жюри, перенесется на крышу телекомплекса НТВ, откуда откроется вид на Останкинскую башню.

Фото: Пресс-служба НТВ

Порадуют зрителей и другие исполнители. «Наш выбор пал на прекрасную песню "Снегири" — нам очень много писали в комментариях: когда же песня зазвучит в новом доме НТВ? — рассказали "Иванушки International". И вот это произошло! Свой Новый год мы планируем отмечать на работе, на сцене, потому что это наше призвание. Люди должны отдыхать, а мы — развлекать и дарить радость, и петь любимые песни».

Фото: Пресс-служба НТВ

«На сцене я исполнил песню "Миллионы" — говорит Александр Панайотов. — На самом деле это один из моих самых главных и любимых хитов, мой первый "Золотой граммофон". В конце концов, это песня, написанная мной и моей близкой подругой. И очень рад, что в Новый год Огненной Красной Лошади я исполнил эту песню для всех зрителей телеканала НТВ».

Алсу: «Еще ни один Новый год не обходился без моей самой сказочной и волшебной песни "Зимний сон". И она прекрасно подошла к той невероятной атмосфере, что создали режиссеры: им удалось сотворить безумно красивую и грандиозную сцену, похожую на настоящую новогоднюю сказку. Зрители точно оценят по достоинству».

Фото: Пресс-служба НТВ

А по словам Лолиты, для выступления на шоу самой новогодней песней из своего репертуара в этом году она посчитала «Ешь, люби и молись».

Стас Костюшкин рассказал, что в новогодний вечер он будет исполнять песню «Королева». «Потому что все-таки большая часть моей аудитории — женщины, — объяснил певец. — А они все — королевы!»

«Мне безумно приятно находиться на уже привычной сцене, в привычном месте и с командой, которой я доверяю абсолютно все, — поделился Стас Пьеха. — Я решил исполнить песню "Летали над землей". Она о том, что все хорошее имеет свойство повторяться и не надо грустить. И можно будет снова летать над землей вместе в облаках. Пускай все верят в любовь и в исполнение самого прекрасного сценария».

Фото: Пресс-служба НТВ

Регина Тодоренко выбрала для шоу песню «Часовые пояса». «Она про мою жизнь, про то, как я проживаю ее на расстоянии от дома, от любимых, — пояснила певица. — Но важно понимать, что, несмотря на дистанцию, на печали и невзгоды, с тобой я везде дома. В этом прослеживается новогодний мотив. Неважно, где ты находишься, главное, чтобы близкие были рядом, были здоровы, а в сердце жила любовь».

О съемках, песнях и пожеланиях

Участники проекта подробно рассказали о своих впечатлениях, выборе песен и планах на праздник. «Какая же это была невероятная съемка — теплая, атмосферная и по-настоящему праздничная! — отметила Ани Лорак. — Новый телекомплекс НТВ впечатляет: современный, технологичный, красивый — это идеальное пространство для рождения вдохновения. НТВ, поздравляю тебя с новосельем, пусть в этих стенах рождаются самые успешные проекты и работа всегда приносит радость! Песню «Такси» для новогодней ночи я выбрала неслучайно, ведь это моя недавняя премьера, которая уже успела найти отклик в сердцах зрителей. Автор песни — маэстро Игорь Крутой, и я рада, что он присутствовал на съемках и разделил со мной этот момент. А образ, в котором я вышла на сцену, — один из тех, что был в клипе, чтобы зрители почувствовали ту самую атмосферу».

Фото: Пресс-служба НТВ

«Новый год — один из моих самых любимых праздников, с которым может соперничать только день рождения, — признается Игорь Крутой. — На сцене я исполнил несколько песен, например, с Ани Лорак — "Такси", а с Полиной Гагариной — "Море". Последняя композиция была написана на стихи Лизы Гринкевич специально для Полины. У этой песни есть все шансы стать хитом, особенно в новогоднюю ночь в эфире НТВ».

«"Новогоднее новоселье" на НТВ будет невероятно ярким, красивым и по-настоящему праздничным! — поделилась Лера Кудрявцева. — Уверена, зрители будут в восторге, по-другому просто не может быть, ведь на съемочной площадке с коллегами-артистами нам было так круто, весело и по-домашнему тепло».

В эту ночь могут звучать только самые новогодние песни, мы обязательно зажжем — даже не сомневайтесь!

Фото: Пресс-служба НТВ

«В честь Новогоднего новоселья я исполнил на сцене песню с детишками, — рассказал Никита Панфилов. — Все будут петь разные отрывки, в том числе и я. Мы все большая семья, и каждому я хочу пожелать счастья. А ведь оно состоит из разных частей, так пусть в Новом году у всех сложится свой личный пазл».

Обращаясь к зрителям, артисты и ведущие адресовали им самые теплые новогодние пожелания. Алсу желает здоровья, радости и исполнения желаний. Сергей Жуков призывает почаще собираться всей семьей у экранов и просто вместе. «Иванушки International» обещают дарить радость и петь любимые песни, а Стас Пьеха — верить в любовь и лучшее. Многие из участников, включая Леру Кудрявцеву, «Иванушек International», Ани Лорак, Стаса Пьеху и Регину Тодоренко, встретят праздник на сцене, следуя своему призванию. Другие — как Евгений Маргулис или Наташа Королева — планируют традиционный семейный ужин.

Фото: Пресс-служба НТВ

«Особый кайф новоселья в том, когда его очень долго ждешь, — замечает Сергей Жуков. — Попав сюда, в новый дом НТВ, в первый раз, ощущаешь, что вот оно — новоселье! Уверен, что все сотрудники, входя в это очень красивое здание, думают: наконец-то мы дождались! Мы здесь, в новом доме! В своих стенах. И я по-хорошему им завидую. Может, и у меня будет когда-нибудь дом "Руки вверх!". Почему бы и нет? Но сейчас мы искренне радуемся за НТВ и поздравляем всех причастных! Люди всегда собираются перед экраном телевизоров в попытке получить эмоции: для кого-то это может быть просто времяпрепровождение, для кого-то попытка поднять себе настроение, для кого-то — интерес и познавательная информация, кто-то следит за новостями. Но задача людей, тесно связанных с кино и телевидением, заключается в объединении как можно большего количества поколений. И НТВ занимается этим всю жизнь, с момента основания. За просмотром одной и той же программы могут сидеть и мама, и бабушка, и внучка! И я хочу пожелать всем зрителям НТВ почаще собираться всей семьей у экранов. Да что уж там! Просто почаще собираться всей семьей! Очень важно в наше время помнить: мы едины и сильны только тогда, когда мы вместе».

«Новогоднее новоселье» на НТВ — это больше чем телевизионный проект. Это символ нового этапа в жизни канала, праздник, соединяющий прошлое и будущее. НТВ предлагает зрителям не просто посмотреть концерт, а стать полноправными участниками исторического события — новоселья одного из главных телеканалов страны.

