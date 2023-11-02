Два миллиона на мечту. Какие бонусы ждут клиентов Сбера при покупке программы страхования жизни?

Накопительное страхование жизни (НСЖ) становится все более популярным у россиян. Только за первое полугодие 2023 года страховые взносы по таким программам увеличились почти на треть. Сейчас при оформлении договора НСЖ можно выиграть крупный денежный приз и ценные сертификаты для будущих покупок. Уникальную акцию проводит СберСтрахование жизни. Участниками розыгрыша становятся клиенты, оформившие НCЖ по программе «Формула жизни» с 9 октября по 8 ноября 2023 года. «Лента.ру» выяснила подробности и условия участия в необычной акции. erid: 2RanymPkmSG

1 Шаг к мечте НСЖ «Формула жизни» от СберСтрахования жизни выделяется на фоне прочих программ на рынке. Это одновременно программа страхования жизни и здоровья, инструмент для создания накоплений и защиты бюджета в непредвиденных ситуациях и способ поддержать свою семью в будущем. Сейчас оформление НСЖ «Формула жизни» стало еще выгоднее благодаря розыгрышу ценных призов. Эксклюзивная акция распространяется на всех, кто оформил эту программу с ежегодными взносами в офисах СберПремьер.

Главный приз в 2 000 000 рублей позволит исполнить самые заветные мечты. Кроме того, в розыгрыше участвуют два приза по 500 000 рублей, десять сертификатов на 100 000 рублей каждый

Эти деньги можно потратить на оплату товаров и услуг в экосистеме Сбера, и 500 сертификатов по 3 000 рублей для покупок в Мегамаркете. Для участия в розыгрыше нужно оформить договор страхования и зарегистрироваться на сайте акции. Это можно сделать, отсканировав QR-код, полученный у менеджера СберПремьер при оформлении полиса. До 31 декабря 2023 года каждый участник акции получит результаты розыгрыша по электронной почте или в SMS. Организаторы свяжутся с победителями в течение 10 дней с момента публикации итогов.

Изображение: ПАО Сбербанк

2 Что такое НСЖ Накопительное страхование жизни — это тихая гавань, финансовый продукт, который позволяет сохранить и приумножить накопления без рисков. По своей сути НСЖ — комбинация договора о страховании жизни и здоровья и инструмента накоплений, с его помощью можно сформировать финансовый капитал к заранее установленному сроку. Периодичность и размер регулярных взносов по договору можно выбрать на этапе оформления договора. Накопительное страхование жизни предусматривает страховую выплату, если произойдет страховой риск, предусмотренный договором. Если страховой случай не произойдет, то по завершении срока договора клиент получит все накопленные средства. Причем выплату можно оформить не только на себя, но и на любого другого человека. Этот момент сделал НСЖ популярным способом накоплений на образование детей.

3 «Формула жизни» от СберСтрахования жизни Программа страхования «Формула жизни» суммирует все преимущества накопительного страхования жизни и может обеспечить поступление клиенту иных средств. В договоре можно предусмотреть возможность периодических страховых выплат (ренты) в течение гарантированного периода либо получение дополнительного инвестиционного дохода.

Программа страхования «Формула жизни» доступна для клиентов СберПремьер и СберПервый. Каждый участник может скорректировать целый ряд опций программы в соответствии со своими потребностями

Например, можно выбрать срок программы, страховые риски, размер и периодичность взносов — одним удобнее откладывать понемногу, делая регулярные страховые взносы, другие предпочитают совершать одноразовые платежи. Главное — определить свою цель: это может быть защита жизни и здоровья взрослого или ребенка, передача капитала или создание рентного потока. Специалисты подскажут, какой пакет опций стоит выбрать под вашу задачу. Договор можно заключить на срок от одного месяца до 30 лет, а деньги вносить ежегодно или единовременно при заключении документа. При этом размер периодических взносов для владельцев подписки СберПремьер составит от 24 000 рублей в год, а для клиентов СберПервый — от 48 000 рублей в год. При единовременных взносах минимальный размер составит 120 000 рублей (СберПремьер) или 240 000 рублей (СберПервый).

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4 Главные преимущества программы страхования «Формула жизни» Программа НСЖ от СберСтрахования жизни имеет пять главных преимуществ.

Адресная передача средств. При заключении договора клиент сам решает, кто получит деньги по завершении срока страхования или при наступлении страхового случая. НСЖ можно оформить на ребенка, члена семьи и любого другого человека.

Защита от рисков. В случае страхового события страховая компания совершает выплаты по рискам, предусмотренным в договоре. И, например, если родитель станет нетрудоспособным, а договор составлен в пользу ребенка, то страховая продолжит вносить взносы до окончания срока программы. В итоге он получит всю сумму, как и было запланировано изначально.

Деньги в надежных руках. С программой страхования «Формула жизни» капитал будет надежно защищен, ведь СберСтрахование жизни входит в экосистему крупнейшего банка страны. Компания занимает ведущее положение на российском страховом рынке, а в сентябре 2023 года получила награду «Лидер в страховании жизни» от рейтингового агентства «Эксперт РА».

Защита накоплений. По завершении срока договора НСЖ клиент получает всю сумму накоплений. И это еще не все, ведь возможен и дополнительный инвестиционный доход.

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5 Дополнительный инвестиционный доход (ДИД) Чтобы получить доход сверх собственных накоплений, нужно выбрать инвестиционную опцию при заключении договора НСЖ и определить допустимый уровень риска. При этом если объявленная фактическая доходность не превышает гарантированную доходность по договору страхования, то дополнительный инвестиционный доход за отчетный период не начисляется и будет равен нулю.

Сумма, которую в итоге получит клиент, будет зависеть от многих факторов, включая рыночные условия, стратегию инвестирования, срок действия полиса, возраст застрахованного и многих других

Важно понимать, что инвестиционный доход не гарантирован и может изменяться в зависимости от ситуации на фондовом рынке. Поэтому нужно тщательно изучить все условия и выбрать наиболее подходящие инвестиционные опции, прописанные в договоре. Ежегодно страховая компания отчитывается о фактической инвестиционной доходности накопительного страхования жизни. По итогам 2022 года она составила 7,43 процента для рублевых полисов и 3,25 процента для номинированных в долларах. На конец 2022 года в СберСтраховании жизни действовало 433,8 тысячи договоров НСЖ, страховые резервы по ним составили 192 миллиарда рублей. При этом 75 процентов средств было размещено в долгосрочных государственных облигациях, остальные — в облигациях корпоративных эмитентов, муниципальных облигациях, акциях и депозитах.

РЕКЛАМА Рекламодатель: ПАО Сбербанк

Услуги накопительного страхования жизни оказывает ООО СК «Сбербанк страхование жизни» ОГРН 1037700051146, лицензии СЖ № 3692 и СЛ № 3692 выданы Банком России 15.01.20. ПАО Сбербанк выступает агентом. Период акции: с 09.10.2023 по 20.02.2024. Организатор: ООО СК «Сбербанк страхование жизни». Подробнее об организаторе Акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения — на сайте sberbank-insurance.ru/i/docs/rules-mechta.pdf. Количество призов ограничено.