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12:12, 16 июня 2024Силовые структуры

Описана хронология захвата заложников в ростовском СИЗО

Источник Shot описал хронологию захвата заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону

Кадр: Telegram-канал Daily Storm

Telegram-канал Shot описал хронологию побега и захвата заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону.

Как сообщил анонимный источник, преступники выбили оконные решетки, спустились по канату с третьего и четвертого этажей, устроив побег. При этом один из них сломал руку.

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Отмечается, что после выхода из камер террористы сначала отсиделись на территории учреждения, а затем сгруппировались и захватили младшего инспектора, 23-летнего Виктора Кончакова. Помимо этого, преступники схватили начальника оперативного управления Александра Богму.

Известно, что трое террористов скончались в результате штурма ростовского СИЗО. Источник издания Shot сообщил, все шесть преступников были ликвидированы, трое из них были в сознании, но скончались до приезда скорой помощи.

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      Екатерина Ештокина
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