Описана хронология захвата заложников в ростовском СИЗО

Источник Shot описал хронологию захвата заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону

Telegram-канал Shot описал хронологию побега и захвата заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону.

Как сообщил анонимный источник, преступники выбили оконные решетки, спустились по канату с третьего и четвертого этажей, устроив побег. При этом один из них сломал руку.

Отмечается, что после выхода из камер террористы сначала отсиделись на территории учреждения, а затем сгруппировались и захватили младшего инспектора, 23-летнего Виктора Кончакова. Помимо этого, преступники схватили начальника оперативного управления Александра Богму.

Известно, что трое террористов скончались в результате штурма ростовского СИЗО. Источник издания Shot сообщил, все шесть преступников были ликвидированы, трое из них были в сознании, но скончались до приезда скорой помощи.