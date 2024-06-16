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12:12, 16 июня 2024Силовые структуры

Трое террористов скончались в результате штурма ростовского СИЗО

Shot: трое террористов скончались до приезда скорой в результате штурма СИЗО-1

Фото: Ирина Гурьева / ТАСС

Трое террористов скончались в результате штурма ростовского СИЗО-1. Об этом сообщает Shot в Telegram.

Источник издания сообщил, что все шестеро террористов были ликвидированы, трое из них были в сознании, но скончались до приезда скорой помощи.

Ранее стало известно, что во время штурма СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, где террористы захватили заложников, никто из сотрудников спецслужб и Росгвардии не пострадал. В ходе спецоперации по освобождению заложников преступники были ликвидированы. Сообщалось, что переговоры с террористами не дали результатов.

16 июня стало известно, что шестеро обвиняемых, содержащиеся в ростовском СИЗО, захватили в заложники двух сотрудников регионального управления ФСИН. Трое из них — Шамиль Акиев, Тамерлан Гиреев и Азамат Цицкиев — ранее планировали взорвать здание Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики.

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      Олег Давыдов
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