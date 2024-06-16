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12:02, 16 июня 2024Бывший СССР

ВСУ выпустили четыре снаряда по Донецку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 4 снаряда по Донецку за 5 минут

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили четыре снаряда по Донецку. Об этом сообщает Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Отмечается, что украинские войска дважды обстреляли Петровский район Донецка в течение пяти минут. Помимо этого, также был открыт огонь со стороны села Желанное Второе. «Выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров», — говорится в публикации.

Ранее в июне при украинских атаках в ДНР пострадали три мирных жителя. Все пострадавшие получили ранения различной степени тяжести. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

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      Екатерина Ештокина
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