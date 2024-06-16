Представительство ДНР: ВСУ выпустили 4 снаряда по Донецку за 5 минут

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили четыре снаряда по Донецку. Об этом сообщает Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Отмечается, что украинские войска дважды обстреляли Петровский район Донецка в течение пяти минут. Помимо этого, также был открыт огонь со стороны села Желанное Второе. «Выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров», — говорится в публикации.

Ранее в июне при украинских атаках в ДНР пострадали три мирных жителя. Все пострадавшие получили ранения различной степени тяжести. Им оказали необходимую медицинскую помощь.