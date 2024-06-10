При украинских атаках в ДНР пострадали три мирных жителя

Пушилин: при украинских атаках в ДНР пострадали три мирных жителя

Три мирных жителя пострадали в результате сбросов взрывоопасных предметов с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Все пострадавшие получили ранения различной степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

ТАкже в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждения получили три жилых домостроения в Кировском районе Донецка и в поселке Еленовка, а также пять объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли подстанцию, питающую электроэнергией Кременную в Луганской народной республике. В результате обстрела без света остались 15,5 тысячи жителей Кременной и близлежащих населенных пунктов.