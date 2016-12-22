Кампанию за ношение мотошлемов в Китае осудили за раздувание ненависти к бедным

Кампанию за ношение шлема при езде на мотоцикле, начатую в одном из регионов Китая, раскритиковали за снобизм и раздувание классовой ненависти. Об этом сообщает BBC News.

Полиция города Яньчэн опубликовала в социальной сети Sina Weibo несколько плакатов, пропагандирующих ношение шлема. Согласно им, иметь двухколесное средство передвижения постыдно. Реклама советует скрывать лицо, чтобы не позориться перед знакомыми на дорогих автомобилях.

На одном из плакатов изображен мотоциклетный шлем с подписью: «Вы же не хотите, чтобы вас узнали бывшие одноклассники, едущие на своих BMW и "Мерседесах"».

На другом нарисован человек на мопеде, стоящий перед пешеходным переходом. «Таким, как мы, приходится всегда останавливаться на красный свет, — гласит надпись. — И вы не хотите, чтобы вас заметили бывшие школьные приятели на своих Porsche и Land Rover».

Плакаты прокомментировали тысячи пользователей Sina Weibo. Многие отзывы осуждают избранный авторами кампании подход. «Он эффективен, но учит и богатых, и бедных не тому, что нужно», — говорится в одном из сообщений. Другие считают, что смеяться над бедными можно, если это помогает повысить безопасность на дорогах.

По данным полиции Яньчэня, каждый второй погибший в результате произошедших в этом городе дорожно-транспортных происшествий ехал на мотоцикле без шлема.

В ноябре сообщалось, что дорожная полиция города Шэньчжэнь ввела новое наказание для нарушителей ПДД, которые ослепляют других водителей дальним светом фар. Задержанных усаживают перед автомобилем с включенными на полную мощность фарами и заставляют смотреть на них в течение минуты.