Российские аэропорты охватят единой зоной Wi-Fi

Компания «МаксимаТелеком» объявила о создании единой зоны Wi-Fi в международных аэропортах России. Об этом сообщил представитель организации Илья Грабовский, пишет «Коммерсантъ» в четверг, 22 декабря.

«МаксимаТелеком», оператор Wi-Fi-сети в московском метро, открывает доступ в интернет пассажирам аэропортов Новосибирска, Казани, Геленджика и Омска. Грабовский добавил, что в скором будущем беспроводной сетью смогут воспользоваться путешественники в воздушных гаванях Иркутска и Хабаровска.

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Андрей Федотов, гендиректор компании «Беспроводные технологии», которая работает над данным проектом вместе с «МаксимаТелеком», сообщил, что в 2017 году к зоне Wi-Fi подключат еще 12 российских аэропортов. Он добавил, что через год интернетом должны быть охвачены 90 процентов всех авиагаваней страны.

Все московские аэропорты в настоящее время уже предоставляют пассажирам такую услугу. Участники проекта рассчитывают, что запуск единой зоны Wi-Fi поможет подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

В ноябре «Российские железные дороги» объявили о планах внедрить беспроводной доступ в интернет во всех поездах дальнего следования, а также на вокзалах.

