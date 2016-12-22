Сотрудник спецназа СВР «Заслон» прокомментировал гибель посла России в Турции

Сотрудник отряда спецназначения службы внешней разведки России «Заслон» прокомментировал «Ленте.ру» убийство российского посла в Турции Андрея Карлова. По мнению специалиста, аналогичное убийство может произойти и в более спокойном регионе, так как большинство дипломатов никем не охраняются.

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«Система у нас устроена так: будут охранять в Турции – убьют в Париже, в Дублине, не важно. Мы работаем только по горячим точкам: Ирак, Сирия – более 15 стран. Кажется, что это много, может даже достаточно, но на самом деле нет. Террористическим группировкам нет нужды убивать российского дипломата в Багдаде, где есть наша группа, все сложно спланировать, а террорист наткнется на противодействие и результат акции будет непредсказуем» — уточнил собеседник редакции в своем интервью для «Ленты.ру».

62-летний Андрей Карлов был застрелен в Анкаре 19 декабря во время открытия посвященной России фотовыставки в Галерее современного искусства. Нападавшим оказался 22-летний турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, его ликвидировали вскоре после атаки.