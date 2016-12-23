Путин заподозрил Прибалтику в создании энергетической блокады Калининграда

Решение прибалтийских государств о вхождении в энергетическое кольцо с Европейским союзом потенциально создаст проблемы с энергоснабжением Калининградской области. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе большой пресс-конференции в пятницу, 23 декабря. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Я не понимаю, зачем это делается. Ведь и так нет никаких проблем в энергоснабжении стран Прибалтики. Все работает», — сказал Путин, добавив, что «это очень важный вопрос, связанный со строительством отношений», в том числе с ЕС.

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Президент отметил, что решение последствий этих действий потребует от России дополнительных финансовых ресурсов — «для того, чтобы выстроить новое энергетическое кольцо» и включить туда Калининградскую область.

2 сентября бывший начальник департамента топливно-энергетического комплекса правительства Калининградской области Юрий Злобин заявил в интервью ИА REGNUM, что проект, осуществляемый ЕС совместно с Прибалтикой, предусматривает выведение балтийских энергосистем из режима совместной работы с ЕЭС России.

Пр этом энергосистема российского эксклава «технически не способна работать в изолированном режиме».