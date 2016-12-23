Американка показала свое фото после избавления от наркозависимости

Жительница американского штата Аризона опубликовала снимки, сделанные пока она принимала наркотики и после избавления от зависимости. Об этом пишет Daily Mail.

Дейа Холл (Dejah Hall) с 17 лет начала принимать обезболивающие препараты, после чего стала употреблять героин и метамфетамин. По словам девушки, тогда ей казалось, что запрещенные вещества придают ей уверенность в себе и делают ее привлекательной.

26-летняя Холл избавилась от зависимости четыре года назад. Чтобы отпраздновать это событие девушка опубликовала фотографии, сделанные около пяти лет назад и свои последние селфи, таким образом, сравнив свой внешний вид. Американка загрузила снимки в Facebook. В подписи к кадрам женщина отметила, что приняла решение вылечиться после того, как ее арестовали.

— Daily Mail US (@DailyMail) 22 декабря 2016, 19:45

В октябре стало известно, что британский боксер в супертяжелом весе Тайсон Фьюри отказался от титулов чемпиона мира по версиям WBO и WBA. По словам спортсмена, причина такого шага — его желание заняться собственным «лечением и оздоровлением»