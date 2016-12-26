Атомоход-носитель аппаратов специального назначения «Подмосковье» передан флоту

Атомная подводная лодка специального назначения БС-64 «Подмосковье» передана в состав флота после ремонта и переоборудования на северодвинском заводе «Звездочка». Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе предприятия.

Модернизация лодки была завершена в 2016 году, в октябре атомоход вышел на испытания.

БС-64 «Подмосковье» изначально представляла собой ракетный подводный крейсер стратегического назначения К-64 проекта 667БДРМ «Дельфин», сданный флоту в декабре 1986 года. В 1999-м лодку вывели в резерв и направили на «Звездочку» для ремонта и переоборудования.

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С этого момента субмарина перестраивалась в интересах Главного управления глубоководных исследований Минобороны по проекту 09787 в подлодку специального назначения — носитель атомных глубоководных подводных станций и автономных необитаемых подводных аппаратов. Из лодки был полностью вырезан ракетный отсек, вместо него помещен отсек с научным оборудованием и устройствами для стыковки с подводными аппаратами.

Отмечается, что БС-64 может взаимодействовать с атомными глубоководными станциями проектов «Кашалот», «Палтус» и «Лошарик», предназначенными для выполнения работ на больших глубинах и проведения специальных операций. В настоящее время в качестве носителя этих аппаратов используется лодка БС-136 «Оренбург», в 1996-2002 годах переоборудованная из ракетоносца проекта 667БДР.

Предполагается, что лодка войдет в состав 29-й отдельной бригады подлодок Северного флота, базирующейся в Гаджиево. Там с 1979 года сконцентрированы все отечественные атомоходы специального назначения.