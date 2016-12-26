В Индии разгромили сеть торговцев детьми

Индийская полиция сообщила о разоблачении преступной группировки, торговавшей детьми, передает The Independent.

В Мумбаи задержаны пять женщин и мужчина по подозрению в том, что они крали детей и позже продавали их бездетным парам. Полиция полагает, что это лишь одна из ячеек крупной преступной сети, и сейчас ищет выход на остальные группы, входящие в нее, а также пытается выяснить судьбу детей.

Напасть на след банды удалось благодаря тому, что родители мальчика, выкраденного из своего дома в Мумбаи, вовремя обратились к стражам порядка. Те проследили маршрут похитителя и арестовали его в штате Гоа, а позже задержали его сообщников. Те признались, что крали детей, а позже продавали их под видом собственных. Средний ценник составлял 300 тысяч рупий (4,4 тысячи долларов). За 2016 год они похитили и продали пять детей.

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Кроме того, полиции удалось пресечь деятельность банды, окопавшейся в одном из домов престарелых. Арестованы 18 человек, которые, как выяснили следователи, к тому моменту продали более 50 украденных детей. 10 младенцев, находившихся в доме и ждавших своей очереди на продажу, удалось спасти.

Похищение и перепродажа детей — прибыльный бизнес в Индии. Как правило, украденных детей сбывают на подпольные фабрики, используют в качестве домашней прислуги или за большие деньги продают богатым бездетным парам. По данным полиции, за 2015 год в стране были украдены более 80 тысяч детей обоего пола.