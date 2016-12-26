В Королеве при пожаре в бывшем общежитии пострадал человек

Видео: 360 Подмосковье

При пожаре в бывшем студенческом общежитии в подмосковном Королеве пострадал один человек. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщили телеканалу «360» в пресс-службе ГУ МЧС по региону. На сайте канала опубликовано видео с места происшествия, сделанное очевидцем.

Около 9:00 мск возгорание было локализовано на площади 1,8 тысячи квадратных метров. Ранее пожару был присвоен повышенный номер сложности, сообщается на сайте областного главка МЧС.

В управлении отметили, что здание, где раньше располагалось общежитие, было передано в баланс жилого фонда.

