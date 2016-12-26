В Пушкинском музее покажут графические циклы Гойи и Дали

Выставка графических работ художников Франсиско Гойи и Сальвадора Дали пройдет в Государственном музее им. А.Пушкина с 24 января по 12 марта. Об этом сообщается в анонсе на сайте музея.

Посетители мероприятия смогут увидеть цикл гравюр «Капричос», созданный Гойей. Он представляет собой 80 листов авторских отпечатков, снабженных комментариями и посвященных обличению человеческих пороков: «Сон разума рождает чудовищ», «А не умнее ли ученик?», «Франсиско Гойя-и-Лусьентес, художник».

В экспозицию входит также серия работ Сальвадора Дали 1977 года, который, взяв за основу гравюры Гойи, переосмыслил их содержание, дополнил сюрреалистическими видениями и сделал цветными.

«В основе кураторского замысла лежит стремление показать серии сатирических эстампов “Капричос”, созданные обоими мастерами, сопоставив замысел каждого из авторов и содержание выполненной им серии», ― сообщили организаторы выставки.

Франсиско Гойя ― испанский живописец и гравер. Он стал одним из первых и наиболее ярких мастеров изобразительного искусства XIX века. Важную часть его наследия составляют графические работы

Сальвадор Дали ― испанский художник, скульптор и режиссер. Один из самых известных представителей сюрреализма.