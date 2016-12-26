В России отзовут 19 тысяч автомобилей Lexus

Росстандарт согласовал программу отзыва 18,8 тысячи автомобилей, выпущенных компанией Toyota Motor. Информация о добровольном отзыве 18 757 транспортных средств марки Lexus NX 200, Lexus NX 200t и Lexus NX 300h поступила в ведомство от производителя. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте Росстандарта.

В сообщении отмечается, что перечисленные автомобили оборудованы функцией удержания тормозов, которая сохраняет давление в рабочих тормозных цилиндрах и автоматически отключается, когда транспортное средство трогается с места. Конструкцией системы тормозов предусмотрена автоматическая деактивация данной функции и включение стояночной тормозной системы при определенных условиях.

В связи с некорректным программированием блока управления тормозной системы существует вероятность того, что стояночный тормоз не будет автоматически активирован. Таким образом, существует вероятность того, что автомобиль может начать двигаться вперед или назад и создать аварийную ситуацию.

Росстандарт также отмечает, что дилеры Toyota Motor уведомят владельцев автомобилей о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

В октябре сообщалось о том, что Toyota Motor объявила о добровольной сервисной кампании, в рамках которой отзывает почти 220 тысяч автомобилей. Отзыву подлежали модели Auris, Corolla и Prius, а также автомобили Lexus CT 200h. Кампания связана с риском утечки топлива из-за особенностей расположения выходного патрубка угольного абсорбера, расположенного в топливном баке.