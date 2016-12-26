Завершился ремонт ракетного крейсера «Маршал Устинов»

Центр судоремонта «Звездочка» завершил ремонт ракетного крейсера «Маршал Устинов». Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщили в предприятии, передает РИА Новости.

«В субботу 24 декабря корабль покинул акваторию «Звездочки» и взял курс на Североморск — главную базу Северного флота», — отмечается в сообщении.

В конце октября корабль впервые вышел в море после модернизации. Тогда он выполнил программу заводских ходовых испытаний.

Крейсер проходил средний ремонт с модернизацией на заводе «Звездочка» в Северодвинске с 2011 года. В конце 2015 года начались швартовые испытания корабля.

В ходе модернизации на «Устинове», в частности, были установлены новые радиолокационные станции (РЛС). Крейсер получил трехкоординатную РЛС дальнего обнаружения «Подберезовик» и оптимизированную для обнаружения низколетящих целей станцию «Фрегат-М2М» с фазированными антенными решетками. Новые радары были смонтированы взамен РЛС МР-600 «Восход» и МР-710 «Фрегат-М», входивших в состав радиолокационного комплекса МР-800 «Флаг», установленного на корабле в ходе его постройки.

