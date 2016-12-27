Названы лучшие модные видео года

Видео: Calvin Klein / YouTube

Издание The Dazed опубликовало список лучших модных видео уходящего 2016 года. На первом месте оказался ролик, выпущенный в рамках новой рекламной кампании Calvin Klein. В съемках принимали участие американский рэпер Фрэнк Оушен, актриса Зои Кравиц (дочь певца Ленни Кравица и актрисы Лизы Боне) и супермодель Белла Хадид.

Также в рейтинг вошел ролик французского модного дома Kenzo, над которым работал американский режиссер и сценарист Спайк Джонс, известный по фильмам «Быть Джоном Малковичем», «Адаптация» и шоу «Чудаки».

Кроме того, издание отметило ролик Marc Jacobs, в котором снялись известные музыканты, модели и деятели кино. Среди них Кортни Лав, Мэрилин Мэнсон, Лана Вачовски, Мисси Эллиотт, Кендалл Дженнер и Кара Делевинь.