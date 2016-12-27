Сотрудники «Справедливой помощи» пообещали продолжить дело Доктора Лизы

Общественная организация «Справедливая помощь» продолжит свою деятельность после гибели ее основателя Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза. Об этом говорится в заявлении сотрудников, опубликованном на сайте фонда во вторник, 27 декабря.

«Доктор Лиза! Мы помним все твои наставления. Мы не подведем», — говорится в сообщении. «Пока есть те, кому нужна твоя помощь, пока есть те, кто хочет помочь тебе, мы будем работать», — обещают сотрудники «Справедливой помощи».

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Фонд «Справедливая помощь» основан в 2007 году. Сотрудники и волонтеры заботятся о бездомных, безнадежных больных, одиноких пенсионерах и инвалидах, оставшихся без средств к существованию. После начала конфликта на Украине организация также стала заниматься проблемами жителей Донбасса, в том числе отправкой детей, нуждающихся в лечении, в Россию.

Елизавета Глинка (родилась в 1962 году) — по образованию врач паллиативной медицины. 25 декабря она была в числе пассажиров самолета Минобороны, направлявшегося в Сирию. Воздушный борт потерпел крушение. Все 92 человека на борту погибли.