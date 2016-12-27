Шойгу рассказал о доставке гуманитарного груза Доктора Лизы на базу Хмеймим

Гуманитарный груз фонда «Справедливая помощь», который Елизавета Глинка (также известная как Доктор Лиза) везла в Сирию, доставлен на аэродром Хмеймим. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, передает «Интерфакс».

«Та помощь, которую она предполагала передать лечебным учреждениям Алеппо, тем, кому она ее обещала, уже доставлена на нашу базу Хмеймим и в ближайшее время будет передана адресатам», — сказал глава военного ведомства.

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Также Шойгу напомнил, что уже принято решение присвоить имя Глинки одному из московских медучреждений Минобороны. «И, кроме этого, то дело, которое она делала вместе с нами в Сирии, помогая мирным гражданам, детям, лечебным учреждениям, должно быть продолжено», — отметил он.

Глинка находилась среди пассажиров Ту-154 Минобороны России, потерпевшего катастрофу под Сочи 25 декабря. Самолет, направлявшийся в сирийскую Латакию, пропал с радаров в 05:27 мск практически сразу после взлета. На борту были 92 человека, в том числе артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, а также журналисты.

Пассажирский Ту-154, упавший в море, был одним из двух самолетов Минобороны, направлявшихся в Сирию. Второй борт должен был доставить гуманитарный груз с медикаментами и подарки для военных, сообщает «Новая газета».