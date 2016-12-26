Путина попросят оставить имя Елизаветы Глинки в списке СПЧ

Президента России Владимира Путина попросят оставить Елизавету Глинку, погибшую в катастрофе Ту-154 над Черным морем, в составе СПЧ. Об этом заявил глава совета Михаил Федотов на открытии выставки «Стена скорби» в КЧР, передает «Интерфакс».

«Я хочу, чтобы Елизавета Петровна, наш любимый Доктор Лиза, навсегда осталась в составе президентского совета по правам человека. Ее гибель была такой же трагической, как вся ее героическая жизнь. Она была настоящим героем, настоящим ангелом добра», — сказал он.

Федотов напомнил об армейской традиции оставлять героев навечно в списке части.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман выступил с предложением назвать в честь погибшего директора фонда «Справедливая помощь» Глинки городской центр паллиативной помощи, который она помогла открыть.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров принял решение присвоить имя Доктора Лизы республиканской детской клинической больнице в Грозном.

Также ее именем, по распоряжению министра обороны Сергея Шойгу, назовут военно-медицинское учреждение.

Глинка была пассажиром Ту-154 Минобороны, разбившегося над Черным море под Сочи в ходе рейса в сирийскую Латакию. Борт пропал с радаров в 05:27 мск 25 декабря. Самолет упал при наборе высоты. На борту были 92 человека: артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, сотрудники трех российских телеканалов и госслужащие Минобороны.