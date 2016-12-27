Самая полная в мире манекенщица не смогла запахнуть халат

Самая полная в мире манекенщица Тесс Холлидей (Tess Holliday) опубликовала на своей странице в Instagram селфи из гостиничного номера. На снимке она продемонстрировала, что не смогла запахнуть халат, который предоставили в отеле.

«Я так рада, что у них оказался халат моего размера», — пошутила манекенщица. Ее снимок набрал более 23 тысяч лайков. Всего на страницу модели подписаны 1,4 миллиона человек.

Тесс Холлидей — самая пышнотелая в мире работница модной индустрии. В январе 2015 года она подписала контракт с престижным модельным агентством Milk Model Management.

В ноябре стало известно, что интернет-тролли отредактировали фотографию Холлидей, сделав из женщины кита. Измененный снимок опубликовали в Twitter. Пользователь под ником Cock van der Palm загрузил в свой аккаунт кадр с фотосессии манекенщицы, для которой она позировала в боди.