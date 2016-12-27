Спасатели обнаружили систему опознавания «свой-чужой» на месте падения Ту-154

Спасатели обнаружили систему радиолокационного опознавания «свой-чужой» на месте крушения военного самолета Ту-154 в Черном море. Об этом во вторник, 27 декабря сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. На поверхность комплекс пока не подняли.

Ранее в Минобороны России заявили, что первичный анализ данных бортового самописца Ту-154 позволяет сузить перечень причин катастрофы. При этом отметили, что окончательные выводы о причинах произошедшего будут сделаны государственной комиссией после изучения всех возможных факторов.

Во вторник стало известно, что эксперты расшифровали запись бортового речевого самописца Ту-154. Разговор в кабине пилотов прерывается восклицанием: «Закрылки, сука!» После этого звучат слова: «Командир, падаем!». Работа со вторым, параметрическим, самописцем пока не начата.

Источник в оперативном штабе на месте катастрофы подтвердил эту версию. «По предварительным данным, на борту рассогласованно сработали закрылки, в результате их невыхода подъемная сила была потеряна, скорость не была достаточной для набора высоты и самолет свалился», — сообщил он.

Основными рабочими версиями катастрофы остаются: попадание в двигатель посторонних предметов; некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей; ошибка пилотирования; техническая неисправность самолета.

Ту-154Б-2, принадлежавший 223-му летному отряду Минобороны, направлялся в Латакию. 25 декабря он вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский и приземлился в Сочи на дозаправку. Вскоре после повторного взлета воздушное судно рухнуло в море. Погибли 92 человека: 84 пассажира и восемь членов экипажа.

На борту самолета находились артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, в том числе руководитель Валерий Халилов, съемочные группы трех телеканалов, военные и еще несколько человек, включая исполнительного директора благотворительной организации «Справедливая помощь» Елизавету Глинку, известную как Доктор Лиза, и главу департамента культуры Минобороны Антона Губанкова.