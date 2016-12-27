Источник сообщил об отсутствии признаков взрыва на борту Ту-154

По результатам осмотра извлеченных обломков и фрагмента лайнера Ту-154 Минобороны, признаков воздействия взрыва или пламени на борту перед его падением в Черное море не обнаружено. Об этом во вторник, 27 декабря, ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

Основными рабочими версиями авиакатастрофы остаются: попадание в двигатель посторонних предметов; некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей; ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

Ранее во вторник стало известно, что черный ящик разбившегося Ту-154, обнаруженный на месте авиакатастрофы, поднят из воды. Еще два черных ящика, которые находятся в хвостовой части самолета, пока не найдены.

26 декабря очевидец произошедшего сообщил, что самолет сразу после взлета из аэропорта Адлера вместо набора высоты стал быстро снижаться к поверхности моря с неестественно задранным носом. Через мгновение Ту-154, по словам свидетеля, задел поверхность моря хвостом, который отвалился при ударе, после чего упал в воду и быстро затонул.

Ранее источник в силовых структурах говорил ТАСС, что разрушения хвостовой части самолета Ту-154, извлеченной из воды, указывают на попытку экипажа посадить самолет на воду.

Ту-154Б-2 Минобороны России потерпел катастрофу утром 25 декабря вскоре после вылета из Сочи, где он приземлялся для дозаправки. Самолет направлялся в Латакию (Сирия). В результате катастрофы погибли все 92 человека, находившиеся на борту: восемь членов экипажа и 84 пассажира — ансамбль имени Александрова во главе с художественным руководителем Валерием Халиловым, журналисты трех телеканалов, представитель благотворительной организации, военнослужащие и чиновники.