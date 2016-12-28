Умерла театровед Вера Максимова

Театральный критик, заместитель художественного руководителя Малого театра Вера Максимова скончалась на 81-м году жизни. Об этом в среду, 28 декабря, сообщается на сайте учреждения.

Время и место церемонии прощания станут известны позднее. Причины смерти не называются.

Вера Максимова родилась 4 января 1936 года. В 1958 году она окончила факультет журналистики МГУ. В 1972 году получила научную степень кандидата искусствоведения. Максимова — автор более 400 статей о театральном искусстве, лауреат премии Москвы и «Золотой лиры». Ее основные работы посвящены игре современных актеров и мастеров Серебряного века. Максимова являлась главным редактором журнала «Proscaenium. Вопросы театра». В Малом театре критик начала работать с 2006 года.

Малый театр открылся 20 декабря 2016-го после реконструкции, которая началась в апреле 2014 года.