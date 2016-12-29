Российский художник создал эротический календарь с революционными лозунгами

Российский художник Андрей Тарусов создал эротический календарь, посвященный столетию революции 1917 года. Результаты своей работы он разместил в Facebook-аккануте.

В рамках проекта Тарусов совместил советские лозунги и строки из стихов Владимира Маяковского с современной действительностью. По его словам, Октябрьская революция — значимое событие, повлиявшее на весь мир, в том числе и на искусство.

«Именно поэтому я решил сделать календарь в стиле конструктивизма, взять реальные лозунги с плакатов того времени и совместить это все с моим любимым пин-апом и современными реалиями», — объяснил он свой выбор.

Изображение: сраница Andrew Tarusov Pin-Up & Illustration в Facebook 1 /12

Художник отметил, что ни в коем случае не призывает к революции или свержению власти. «Прошу расценивать календарь как эротическо-юмористическое произведение», — добил он.

Ранее Турусов выпустил календарь «Осторожно, Крым!», также выполненный в стиле пин-ап, переосмыслил образы диснеевских принцесс и героинь сериала «Игра престолов».