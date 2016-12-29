Брат Кэрри Фишер рассказал о последних словах их матери актрисы Дебби Рейнольдс

Тодд Фишер, сын актрисы Дебби Рейнольдс, рассказал об обстоятельствах смерти матери. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщает интернет-издание Eonline.

«Она ушла, чтобы быть с Кэрри (дочь Рейнольдс, умершая днем ранее, — прим. «Ленты.ру»). Это были ее последние слова», — заявил Фишер. Он отметил, что причиной инсульта стал стресс, который Рейнольдс испытывала после кончины дочери.

По словам сына актрисы, она не успела увидеться с Кэрри после того, как та была госпитализирована с сердечным приступом, и сильно из-за этого переживала.

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84-летняя Рейнольдс умерла 28 декабря, на следующий день после смерти своей дочери, актрисы Кэрри Фишер. Ранее в тот же день Рейнольдс доставили в больницу с инсультом. Ей стало плохо, когда она вместе с сыном занималась подготовкой к похоронам дочери.

Известность Рейнольдс принесла роль в фильме «Поющие под дождем». Она также сыграла в картинах «Непотопляемая Молли Браун», «Поющая монахиня» и «Развод по-американски».

Фишер, получившая известность благодаря роли принцессы Леи в фантастической киноэпопее режиссера Джорджа Лукаса «Звездные войны», скончалась в больнице во вторник, 27 декабря, в возрасте 60 лет от остановки сердца. 24 декабря сообщалось, что актриса была госпитализирована в критическом состоянии из-за сердечного приступа, произошедшего во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Врачи госпитализировали Фишер после приземления.