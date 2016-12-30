«Аэрофлот» выполнил первый прямой рейс по маршруту Сочи — Симферополь — Сочи. Направление обслуживают современные комфортабельные воздушные суда российского производства Sukhoi Superjet 100. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Полеты осуществляются ежедневно по следующему расписанию: рейс SU 2800 вылетает из Сочи (Адлер) в 07 часов 15 минут и прилетает в Симферополь в 8 часов 30 минут по местному времени. Со 2 по 4 января 2017 обратный рейс SU 2801 будет вылетать из Симферополя в 10 часов 20 минут, а с 5 января 2017 — в 9 часов 30 минут по местному времени.

В пресс-релизе отмечается, что новая линия «Аэрофлота» Сочи — Симферополь связывает самые популярные российские курорты черноморского побережья, которые высоко востребованы не только в летний период.

В ноябре «Аэрофлот» занял второе место среди лучших авиакомпаний мира, оставшись при этом лучшим авиаперевозчиком России. Таковы данные рейтинга, составленного одним из самых популярных в мире журналов о туризме National Geographic Traveler (NGT) по итогам онлайн-голосования.