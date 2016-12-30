Печатавший «колионы» подмосковный фермер наладил продажу елок за биткоины

Подмосковный фермер Михаил Шляпников, известный благодаря выпуску собственной валюты «колионы», начал продавать елки за биткоины. Об этом сообщает телеканал «360».

За виртуальную валюту Шляпников реализовал около 40 новогодних деревьев, среди которых не только простые елки. По информации телеканала, пятилетнюю сосну он продает за 0,034 биткоина (около двух тысяч рублей), голубую ель высотой четыре метра — за 0,17 (10 тысяч рублей). Небольшая елка стоит 0,0085 биткоина (500 рублей).

Как напоминает Национальная служба новостей (НСН), обычные елочные базары начали работать в столице 20 декабря. Там продаются в основном деревья, привезенные из соседних регионов. По информации телеканала «360», в Московской области оборудованы около 500 площадок для торговли новогодними деревьями. Их стоимость варьируется от 400 до 5 тысяч рублей за погонный метр, передают dni.ru.

Шляпников, проживающий в деревне Колионово (Егорьевский район Московской области), печатал собственную валюту, которую он называл своей личной долговой распиской как физического лица. По его словам, один «колион» стоил 50 рублей. Такие купюры применялись для расчета фермера с его покупателями. В июле прошлого года суд запретил выпуск и оборот «колионов», признав их незаконными.