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Южнокорейский самолет случайно отбомбился над Японским морем

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Противолодочный самолет P-3CK Военно-морских сил Южной Кореи по ошибке сбросил в Японское море несколько противокорабельных ракет, глубинных бомб и одну торпеду. Об этом сообщает агентство «Ёнхап».

Это произошло из-за того, что один из членов экипажа случайно нажал переключатель экстренного сброса вооружения. По данным южнокорейских военных, в зоне бомбардировки находилось одно рыболовецкое судно, оно не пострадало.

В Вооруженных силах республики заверили, что угрозы взрыва сброшенных боеприпасов нет. К месту инцидента направлены минный тральщик и спасательное судно.

Также для предотвращения подобных ситуаций будет проведена проверка.

В январе 2016 года истребитель ВВС Индии сбросил бомбы над территорией своей страны. Как рассказали очевидцы, взрывы были слышны более чем за 10 километров и сопровождались песчаной бурей, которая поднялась в результате пролета самолетов на низкой высоте.

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