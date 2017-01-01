Вступили в силу новые правила получения ИНН

В России с 1 января вступили в силу новые нормы Налогового кодекса. Отныне российские граждане могут получить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в любом налоговом органе вне зависимости от места проживания или регистрации, пишет РИА Новости.

С первого рабочего дня в 2017 году (то есть с 9 января) все территориальные налоговые учреждения, обслуживающие физических лиц, начнут принимать заявления о постановке на учет физлица и выдачу ему соответствующего свидетельства. Обращение может быть представлено в любой налоговый орган лично или по почте.

При этом будет сохранен действующий принцип учета физлица в налоговом органе по месту жительства либо месту пребывания.

Помимо этого, отныне российские налогоплательщики могут платить сборы не только за себя, но и за третьих лиц. Ранее законодательные нормы не позволяли проводить подобные платежи.