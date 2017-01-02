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Умер маршал артиллерии Михалкин

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Владимир Михалкин
Владимир Михалкин

Маршал артиллерии Владимир Михалкин умер на 90-м году жизни. Об этом «Интерфаксу» рассказал глава аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.

«Владимир Михайлович скончался в воскресенье [1 января]. По предварительной информации, похороны состоятся 4 января на Мемориальном кладбище в Мытищах», — сообщил Дерябин.

Михалкин был последним, кто получил звание маршала артиллерии (в 1989 году). Помимо него это звание носили еще 12 человек.

До последнего времени Михалкин работал в Управлении генеральных инспекторов Минобороны России. В советское время он командовал ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск, служил в Белоруссии, на Северном Кавказе, Прикарпатье, Германии.

В 1941 году будущий маршал ушел добровольцем на фронт, приписав себе три года. Прошел всю Великую Отечественную войну, был награжден боевыми орденами и медалями.

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