В соцсетях кота Ларри заподозрили в поддержке Brexit

Один из главных мышеловов британского правительства кот Ларри был замечен в новом ошейнике с британским флагом. Пользователи соцсетей предположили, что таким образом животное поддерживает выход Великобритании из ЕС.

Один из политических блогов в Twitter опубликовал снимок с подписью: «Ларри впервые появился на публике после Рождества в новом ошейнике в честь Brexit».

«О нет, Ларри. Пожалуйста, скажите мне, что он не из тех, кто поддерживает Brexit», — написала одна из пользовательниц Twitter.

Газета The Telegraph предполагает, что ошейник может быть подарком коту от кого-то из сотрудников резиденции премьер-министра.

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Несмотря на рождественские каникулы, Ларри продолжает нести службу, как и его главный конкурент — кот министра иностранных дел Палмерстон. Вместе с ними работают и новые правительственные мышеловы Осси и Иви, взятые из приюта в декабре 2016 года.

Ларри официально считается главным мышеловом правительства. В 2012 году позже его чуть не «уволили» за лень, а обязанности возложили на кошку Фрейю, принадлежащую канцлеру Казначейства Великобритании Джорджу Осборну. Позже она попала под машину, сильно пострадала и была отправлена на реабилитацию в сельскую местность, а должность вернулась к Ларри. После смены главы кабинета министров кот остался в резиденции, так как является не домашним животным бывшего премьера Дэвида Кэмерона, а госслужащим.

Референдум о выходе Великобритании из ЕС состоялся 23 июня 2016 года. Сторонники Brexit победили. После этого глава правительства Дэвид Кэмерон ушел в отставку, а его место заняла Тереза Мэй.