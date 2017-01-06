В МЧС рассказали о сложностях при поиске пропавшего в Финском заливе судна

Глава пресс-службы Северо-Западного регионального центра МЧС Федор Польшин рассказал, что поиски затонувшего в Финском заливе судна «Монни» с тремя рыбаками на борту осложняются из-за низкой температуры и ветра. В спасательных работах задействованы 350 человек и 65 единиц техники, передает в пятницу, 6 января, «Интерфакс».

«К настоящему времени с воздуха обследованы более 500 квадратных километров территории, 60 квадратных километров акватории Финского залива обследованы с помощью буксира "Союз". Также обследованы 22 километра береговой линии пешком», — сказал Польшин.

По его словам, к работе готовы четыре водолаза Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда, водолазная станция и гидролокатор. Поиски усложняются из-за погодных условий, поэтому место затопления еще не найдено.

Маломерное судно «Монни» перестало выходить на связь недалеко от порта Усть-Луга. Система электронного позиционирования также не смогла его обнаружить. На борту было не менее пяти тонн выловленной рыбы.

В четверг, 5 января, сообщалось о возбуждении уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц.