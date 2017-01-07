На побережье немецкого острова вынесло тысячи игрушек

Тысячи пластиковых яиц с игрушками были вынесены на побережье немецкого острова Лангеог в Северном море, сообщает The Local. Игрушки попали на берег после потери пяти контейнеров с судна под датским флагом, которое шло из китайского Яншаня в Бремерхафен в Германии.

Контейнеры оказались в воде из-за шторма. Последний также привел к появлению ураганов в некоторых районах страны и вызвал затопления в Гамбурге и на балтийском побережье Германии.

Местные жители и туристы, как сообщает издание, начали немедленно собирать игрушки. Многие пришли на берег с большими сумками.

В то же время, по словам мэра местного поселения Уве Гаррельса, данная ситуация из-за своего масштаба «перестала быть забавной», так как является опасной для окружающей среды и местной фауны.

Тем не менее, туристы и местные жители смогли собрать большинство выброшенных на берег игрушек уже к середине дня 6 января. К сбору были привлечены воспитанники одного из расположенных на острове детских садов.