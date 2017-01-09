Путин заявил о готовности наращивать работу с Египтом в борьбе с террором

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему египетскому коллеге Абделю Фаттаху ас-Сиси после гибели людей в результате теракта в городе Эль-Ариш на севере Синайского полуострова, передает ТАСС в понедельник, 9 января.

«Случившееся в очередной раз подтверждает необходимость консолидации усилий мирового сообщества для противостояния международному терроризму», — говорится в телеграмме.

Путин подтвердил готовность российской стороны к дальнейшему наращиванию взаимодействия с египетскими партнерами в борьбе с террором. Российский лидер также передал слова сочувствия родным и близким погибших.

Утром в понедельник радикалы совершили нападение на блокпост полиции в городе Эль-Ариш на севере Египта. Боевики обстреляли КПП из гранатометов и привели в действие взрывное устройство, заложенное в припаркованном неподалеку автомобиле. В результате погибли девять человек, не менее 10 получили ранения.

8 января глава Пентагона Эштон Картер охарактеризовал вклад России в борьбу с «Исламским государством» (запрещено в РФ) как нулевой.