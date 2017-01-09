Песков прокомментировал идею оставить без сигарет родившихся после 2014 года

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал «Ленте.ру» инициативу Минздрава о введении пожизненного запрета на продажу сигарет россиянам, родившимся после 2014 года.

«Это ведомственное предложение, какой-либо позиции Кремля на этот счет нет и быть не может», — отметил Песков.

Ранее 9 января в Госдуме пообещали изучить вопрос запрета продажи табака родившимся в 2015-м и позже. Первый зампредседателя комитета нижней палаты по охране здоровья Сергей Фургал уверен, что подобная идея требует обсуждения и не может быть введена повсеместно.

В тот же день в СМИ появились сообщения о том, что Минздрав подготовил «Концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу». По поручению министра Вероники Скворцовой документ был направлен в ряд федеральных ведомств. Концепция призвана снизить потребление табака среди молодых людей до 25 процентов к 2025 году. Один из пунктов — запрет на продажу табака родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия. Он может начать действовать в 2033 году.