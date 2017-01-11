В Тбилиси ранен зять президента Грузии

В Тбилиси огнестрельное ранение получил Миндиа Гогочури — зять президента Грузии Георгия Маргвелашвили. Об этом сообщает «Рустави 2».

Инцидент произошел на улице Баланчивадзе в среду, 11 января. По информации телеканала, мужчина был госпитализирован в городской Центр неотложной медицинской помощи Республиканской больницы. Другие подробности не приводятся.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, а также эксперты-криминалисты.

В МВД Грузии подтвердили информацию о ранении Гогочури. По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование ведется по статье 118 УК Грузии («Умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью при отягчающих обстоятельствах») и статье 236 («Незаконное приобретение, хранение... или реализация огнестрельного оружия или взрывных устройств»).