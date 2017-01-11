Климкин осудил вандализм на польском мемориале во Львовской области

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил акт вандализма на польском мемориале во Львовской области. Об этом он написал в Twitter в среду, 11 января.

«Решительно осуждаю акт вандализма на польском мемориале. Такими провокациями нас поссорить не удастся. А преступники должны быть наказаны», — заявил Климкин.

Днем ранее неизвестные взорвали мемориал жертвам массовых убийств поляков бойцами дивизии СС «Галичина» и служащими украинской полиции в селе Гута Пеняцкая Львовской области. Был уничтожен размещенный в центре композиции памятный крест. Окружавшие его колонны с именами погибших раскрашены в цвета украинского и бандеровского флагов, под ними изображены зиг-руны, служившие эмблемой войсковых подразделений СС.

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В октябре 2016 года в польском селе Верхрата разрушили памятник боевикам запрещенной в России экстремистской Украинской повстанческой армии (УПА). Монумент демонтировали активисты радикальной националистической группировки «Лагерь Великой Польши».

Трагедия в Гуте Пеняцкой произошла 28 февраля 1944 года. В ходе карательной операции село, поддерживающее советских и польских партизан, было полностью уничтожено, а около полутысячи его жителей — заживо сожжены в местном костеле. В советское время в память об этих событиях в селе был установлен мемориал. В начале 90-х годов прошлого века его уничтожили неизвестные. В 2005-м памятник восстановили.