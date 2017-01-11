Самолет Turkish Airlines попытались помыть водой из «баклажки»

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Сотрудники одного из аэропортов (какого именно, не уточняется) попытались вручную помыть крыло самолета авиакомпании Turkish Airlines. Для этого они использовали воду из «баклажки», предназначенной для кулеров. Соответствующий ролик был опубликован на YouTube.

Попытка сотрудников технической службы не увенчалась успехом — бутыль выскользнула из рук и укатилась по крылу в сторону салона. Как уточняет специализирующийся на авиации портал Airlive, техники пытались провести противообледенительную подготовку лайнера к рейсу.