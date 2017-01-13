Шувалов заявил о необходимости поддерживать региональные банки

Небольшие частные банки в российских регионах, готовые сосредоточиться на кредитовании предприятий малого и среднего бизнеса, необходимо поддерживать. Об этом заявил на Гайдаровском форуме первый вице-премьер Игорь Шувалов, передает Rambler News Service.

«Надо работать с теми, кто реально хочет и видит в этом сегменте определенный успех и свои возможные заработки и доходность», — сказал он.

По словам Шувалова, небольшие банки с помощью господдержки должны создавать конкуренцию для таких госбанков, как Сбербанк или ВТБ. «Я думаю, что это возможно. Действительно, есть банки, которые хотят этой работе посвящать большую часть своего бизнеса», — добавил он. При этом крупные банки с госучастием, по его словам, необходимо «поддавливать».

В сентябре премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о том, что российские власти выделят дополнительные 20 миллиардов рублей на поддержку малого и среднего бизнеса. Он подчеркивал, что правительству необходимо помочь малому бизнесу освоить новые рыночные ниши. По словам Медведева, малые предприятия также должны получить расширенный доступ к закупкам крупных корпораций.