В Кремле прокомментировали идею о возвращении России в G8

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва в настоящее время не планирует возвращаться к работе в формате «Большой восьмерки». Такое заявление он сделал в пятницу, 13 января, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Эта тема (возвращение в "восьмерку" — прим. «Ленты.ру») никак не обсуждается в Москве», — сказал Песков, отвечая на вопрос, примет ли Россия подобное предложение в случае его поступления.

«Мы ни разу не слышали заявления глав государств, которые продолжают собираться в формате "семерки", каких-либо заявлений, в которых изъявлялось бы намерение приглашать Россию или иные страны», — добавил он.

По его словам, вне зависимости «от каких-то эвентуальных предложений и приглашений» для РФ приоритетным является участие в формате G20.

Накануне министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано призвал рассмотреть вопрос о восстановлении G8 с участием России. В то же время, Альфано указал на необходимость оценить ход выполнения минских соглашений.

31 августа прошлого года глава внешнеполитического ведомства ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выступил за возвращение России в состав группы. Он пояснил, что, несмотря на то что конфликты в Сирии и на Украине продолжаются, «Большая восьмерка» заинтересована в присутствии России в группе, куда входят крупнейшие экономики мира.

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после присоединения Крыма к России. Тогда лидеры ведущих мировых держав отказались участвовать в саммите «восьмерки», который Россия как председатель должна была проводить в Сочи. Вместо этого в Брюсселе был проведен саммит G7 (Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия и Канада).