В сети пожаловались на проблемы со зрением после просмотра фото ветчины

Пользователи сети обнаружили фотографию нарезанной ветчины, которая вызывает неприятные ощущения и резкую усталость глаз. На обсуждение странного снимка обратило внимание издание BuzzFeed.

При просмотре фотографии создается впечатление, что изображение с ветчиной расфокусировано, хотя остальные детали снимка выглядят достаточно четкими.

Пользователи Reddit в обсуждении рассказывают, что от просмотра фото болят глаза и проявляются признаки морской болезни. Один из юзеров уверен, что изображение необходимо официально признать отравляющим. Другой комментатор отметил, что при взгляде на расплывающийся снимок с кусками мяса чувствует то же, что и в моменты опьянения.

Автором снимка является 42-летний Джаспер Вестерхоф (Jasper Westerhof) из города Утрехт в Нидерландах. Мужчина записал видеоролик для того, чтобы доказать существование необычного снимка ветчины. Оказалось, что производители нарезают мясо настолько тонко, что куски просвечивают. Кроме того, в ветчине много прожилок, которые видны в разных местах сквозь несколько слоев, за счет чего создается эффект размытости.

Вестерхоф также рассказал, что на снимке запечатлена сырокопченая ветчина «Кобург». Несмотря на то что фото закуски успело стать популярным среди пользователей интернета, мужчина решил ее съесть.