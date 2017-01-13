Создан самый плотный узел в мире

Видео: sciencemag.org

Химики из Манчестерского университета (Великобритания) создали самый плотный в мире узел. Исследование ученых опубликовано в журнале Science, а видео о нем — на сайте Science News.

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Узел образован азотсодержащими хлорорганическими молекулами общей длиной 20 нанометров, состоящими из 192 атомов. Каждое пересечение в структуре расположено друг от друга на расстоянии 24 частиц.

Химики, по их словам, реализовали самый сложный тип узла — кельтский. Эта структура, как отмечают специалисты, получена в результате самосборки — нити накручивались на ионы металлов и таким образом формировали пересечения. Подобные структуры, по мнению специалистов, окажутся полезными при создании сверхплотных материалов.