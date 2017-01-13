Луговой призвал приравнять соцсети к операторам связи для защиты от террористов

Депутат Госдумы от ЛДПР, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой предложил ужесточить требования к социальным сетям и приравнять их к операторам связи. Об этом он заявил во время обсуждения проекта об онлайн-кинотеатрах, передает в пятницу, 13 января, ТАСС.

«Уже надо давно поставить вопрос о том, чтобы вообще все эти соцсети стали операторами связи для того, чтобы к ним были совсем другие требования, чтобы, извините, наших сограждан и наших детей не вербовали для того, чтобы ехать в Сирию и другие горячие точки», — заявил депутат.

Законопроект Лугового и Шамсаила Саралиева о регулировании онлайн-кинотеатров в России был принят Госдумой в первом чтении 13 января.

Согласно проекту документа, иностранцы не могут владеть более 20 процентами в капитале сервисов с профессиональным аудиовизуальным контентом, чья ежедневная аудитория составляет более 100 тысяч пользователей в России или более 20 тысяч — в определенном регионе страны. Предложение поддержало правительство России, однако в отзыве говорилось, что документ нуждается в дополнительных обоснованиях.

Перспектива введения поправок в закон породила слухи об уходе из России крупнейшего в мире видеохостинга YouTube. В конце ноября об этом написал «Коммерсантъ» со ссылкой на заключение правового комитета Медиакоммуникационного союза. В отзыве сообщалось, что YouTube рискует попасть под действие закона, поскольку на ресурсе размещается не только пользовательский, но и профессиональный контент. В Минкомсвязи заверили, что YouTube ограничения не затронут.