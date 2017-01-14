Умер бывший зять Елизаветы II лорд Сноудон

Энтони Армстронг-Джонс, первый лорд Сноудон (Antony Charles Robert Armstrong-Jones, 1st Earl of Snowdon), бывший муж принцессы Маргарет, сестры королевы Великобритании Елизаветы II, умер на 87-м году жизни. Об этом в пятницу, 13 января, сообщает BBC со ссылкой на Букингемский дворец.

Лорд мирно скончался у себя дома в Кенсингтоне. О дате и месте похорон ничего не говорится.

Лорд Сноудон был известным фотографом, он сделал множество снимков королевы и членов ее семьи, в том числе принцессы Дианы и принца Чарльза, а также самой Елизаветы II.

Кроме монарших особ, лорд Сноудон создал фотопортреты таких известных людей, как Владимир Набоков, Агата Кристи, Одри Хепберн, Марлен Дитрих, Ума Турман, Мэрил Стрип, Тони Блэр, Элтон Джон, Джанни Версаче, и многих других.

В 2002 года он три недели путешествовал по России, а год спустя результаты его поездки были запечатлены в 170-страничном альбоме «Сноудон о России», включавшем в себя снимки жителей шестнадцати российских городов. Объектами съемки стали как известные творческие деятели, так и простые граждане.

Его работы печатались в самих известных журналах мира, лорд Сноуден удостаивался наград Королевского фотографического общества.

Энтони Армстронг-Джонс был дважды женат. Младшая сестра королевы принцесса Маргарет (ныне также покойная) была его первой супругой, брак был заключен в 1960 году и сопровождался многочисленными публичными скандалами, связанным в том числе с алкоголем и наркотиками. В 1978 году пара развелась. От этого союза остались двое детей — виконт Дэвид Линли и леди Сара Шатто

В декабре 1978 года лорд Сноудон вновь женился на Люси Мэри Линдсей-Хогг. Этот брак также распался после того, как в 2000 году стало известно, что в возрасте 67 лет у Армстронг-Джонса родился сын от другой женщины.

30 декабря 2016 года фейковый Twitter-аккаунт «Би-би-си» сообщил о смерти Елизаветы II. Аккаунт @BBCNewsUKI, в отличие от настоящего Twitter новостной службы, не верифицирован. Несмотря на это, запись о смерти 90-летней королевы быстро набрала более 200 ретвитов.