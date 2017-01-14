У голландского журналиста нашли кость погибшего в крушении MH17 пассажира

Фрагмент кости, найденной независимым голландским журналистом Михелем Спеккерсом на месте крушения малайзийского «Боинга-777» под Донецком, принадлежит одному из погибших пассажиров. Об этом в пятницу, 13 января, сообщает голландская прокуратура.

«Криминалистическая экспертиза показала, что одним из изъятых предметов является человеческая кость. Согласно тесту ДНК, она принадлежит одному из погибших пассажиров, чья личность была установлена в 2014 году», — объяснили в ведомстве, добавив, что родных погибшего известили о находке.

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Спеккерс и его коллега Стефан Бек в конце 2016 года поехали в Донбасс для изучения обстановки и посещения места крушения малайзийского «Боинга-777». Через десять дней, 7 января, по возвращении в Нидерланды они были остановлены в аэропорту сотрудниками правоохранительных органов. У журналистов, помимо всех собранных материалов, изъяли видеокамеру, фотоаппарат, телефоны, ноутбуки, карты памяти, диктофон и записи с места катастрофы. Сами Спеккерс и Бек задержаны не были.

12 января суд в Нидерландах постановил, что часть конфискованных фотоматериалов может быть использована в интересах следствия.

28 сентября международная следственная группа огласила промежуточные итоги работы по выяснению причин ЧП. Согласно заключению, самолет был уничтожен ракетой, выпущенной из зенитного комплекса «Бук», который сначала доставили на Украину из России, а после обстрела авиалайнера увезли обратно.

17 июля 2014 года «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. Все 283 пассажира и 15 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли, большинство из них были подданными Нидерландов.