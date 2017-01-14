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Съемочную группу телеканала «СТС-Кузбасс» обстреляли в Новокузнецке

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В Новокузнецке (Кемеровская область) неизвестные обстреляли съемочную группу телеканала «СТС-Кузбасс». Об этом в субботу, 14 января, сообщает FlashSiberia со ссылкой на потерпевших.

Журналисты рассказали, что в момент происшествия находились в машине. Они услышали глухой звук, после чего одно из стекол автомобиля разбилось. Осколки попали на корреспондента Ирину Бахтину, сидевшую на заднем сиденье. Женщина не пострадала.

«Видно место удара — то ли от крохотной пули, то ли от маленького камня. Но от камня, я думаю, не будет таких расходящихся кругов и такого количество трещин, да и стекло высыпалось полностью на меня. Первая моя мысль: я не думала про камень, я подумала про выстрел», — сказала она в интервью «10 каналу».

Инцидент произошел на Пионерском проспекте 13 января. Как сообщает портал «Сiбдепо» со ссылкой на жителей близлежащих домов, подобное здесь происходит не впервые. Ранее злоумышленники стреляли по балконам и стеклам припаркованных машин.

Управление МВД России по Новокузнецку начало проверку по факту произошедшего.

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