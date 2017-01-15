Следователи начали проверку после смерти солиста Мариинского театра

Следственное управление СКР по Санкт-Петербургу проводит доследственную проверку по факту смерти солиста оперной труппы Мариинского театра Эдуарда Цанги. По ее итогам будет принято процессуальное решение. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщается на сайте ведомства.

Цанга умер 14 января в общежитии театра, расположенном на улице Декабристов. «Из-за ухудшения состояния здоровья ему была вызвана бригада скорой помощи, однако при проведении реанимационных мероприятий он скончался», — отмечается в сообщении следственного управления.

Отмечается, что за день до смерти 37-летний артист обращался в медицинское учреждение, но от госпитализации отказался.

Эдуард Цанга родился в Сыктывкаре, получил музыкальное образование в Нижегородской государственной консерватории имени Глинки. В 2000 году был принят в Академию молодых оперных певцов Мариинского театра, а в 2008-м вошел в состав труппы Мариинского театра. Являлся заслуженным артистом республики Коми и лауреатом нескольких музыкальных конкурсов.

В репертуаре артиста — более 30 крупных партий, в числе которых князь Владимир Галицкий («Князь Игорь»), Руслан («Руслан и Людмила»), царь Салтан («Сказка о царе Салтане»), Фигаро («Свадьба Фигаро»), Дон Жуан и Мазетто («Дон Жуан»).