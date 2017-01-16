«Ангел» Victoria's Secret стала лицом Givenchy

Шведская модель Эльза Хоск и одна из «ангелов» Victoria's Secret стала новым лицом французского модного дома Givenchy. Об этом в понедельник, 16 января, сообщает Harper's Bazaar.

28-летняя девушка приняла участие в рекламной кампании бренда на осенний сезон и представила несколько вещей из денима. До этого она сотрудничала с такими брендами как Dior, Dolce & Gabbana, Ungaro и Guess.

Фото: Givenchy

Givenchy — французский модный дом, основан в 1952 году Юбером де Живанши. Специализируется на выпуске одежды, обуви, аксессуаров и парфюмерии. Клиентками дома были Одри Хепберн и Жаклин Кеннеди. Пост креативного директора занимает Риккардо Тиши, он работает в модном доме с 2005 года.

В конце прошлого года стало известно, что модный дом собирается выпустить первую в своей истории коллекцию детской одежды.